Аферисты выманили у профессора МФТИ более 19 миллионов рублей

В Москве аферисты выманили у профессора МФТИ Фатеева более 19 миллионов рублей

В Москве аферисты выманили у 72-летнего профессора Московского физико-технического института (МФТИ) доктора химических наук Владимира Фатеева более 19 миллионов рублей. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, в конце мая Фатееву позвонил якобы представитель «Госуслуг», который предупредил, что деньги мужчины находятся под угрозой. Он убедил срочно снять все сбережения и передать курьеру, который отвезет их в безопасное место. Далее профессору позвонила уже «полиция», которая подтвердила эту информацию.

В результате с 24 по 27 мая доктор наук снял со счетов и передал мошенникам 19,2 миллиона рублей. Фатеев понял, что его обманули, 5 июня, тогда он и обратился в правоохранительные органы.

Ранее жертвой телефонных мошенников стал бывший заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа 66-летний Александр Ким — он перевел им 22 миллиона рублей.

