«Альтернатива для Германии» на выборах достигла лучшего результата в истории

«АдГ» набрала на выборах в ЕП 15,6 %, показав лучший результат в истории партии

«Альтернатива для Германии» (АдГ) набрала на выборах в Европарламент (ЕП) в ФРГ 15,6 процента голосов, показав лучший результат в истории партии. Об этом свидетельствуют данные избирательной комиссии на сайте европейского объединения.

Предыдущий лучший результат правая партия показала на выборах в ЕП в 2019 году, на которых получила лишь 11 процентов.

При этом входящие в правящую коалицию Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «Зеленые» и Свободная демократическая партия вместе набрали менее трети голосов. Партия канцлера ФРГ Олафа Шольца СДПГ набрала лишь 13,9 процента, что стало худшим результатом в истории.

Ранее стало известно, что поддерживающая главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен Европейская народная партия лидирует на выборах в ЕП. На втором месте оказался левоцентристский «Прогрессивный альянс социалистов и демократов».