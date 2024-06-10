Европарламент по предварительным итогам заявил о победе партии фон дер Ляйен

Партия фон дер Ляйен лидирует на выборах в Европарламент

Поддерживающая главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен Европейская народная партия (ЕНП) лидирует на выборах в Европарламент. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным exit poll, правоцентристская ЕНП получает 186-189 мест из 720. На втором месте оказался левоцентристский «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» (S&D), ему прочат 133 места. При этом оговаривается, что цифры пока не окончательные.

Ранее стало известно, что фон дер Ляйен в случае переизбрания создаст должность комиссара Европейского союза (ЕС) по обороне. Она может назначить на этот пост министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов предположил, что комиссар будет также «смотрящим» за Украиной.