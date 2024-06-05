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08:44, 5 июня 2024Мир

В ЕС назвали кандидата на пост еврокомиссара по обороне

Politico: главу МИД Польши Сикорского могут назначить еврокомиссаром по обороне
Радослав Сикорский

Радослав Сикорский. Фото: Lisi Niesner / Reuters

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в случае переизбрания создаст должность комиссара Европейского союза (ЕС) по обороне и может назначить на этот пост министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. Такого кандидата назвало Politico.

«Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что она создаст этот пост, если получит второй срок во главе исполнительной власти ЕС после воскресных выборов», — утверждается в публикации.

По данным издания, «эта идея вызвала ажиотаж». В ЕС предполагают, что должность еврокомиссара по обороне может достаться «такому политическому тяжеловесу», как глава МИД Польши Сикорский.

В беседе с изданием министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что назначение Сикорского на этот пост «имеет смысл», так как его страна граничит с Россией, от которой якобы исходит угроза. По словам Спрудса, расположенные рядом с Россией страны «предоставляют много отличных кандидатов».

Помимо Сикорского, дипломатические круги ЕС также рассматривают таких кандидатов, как премьер-министр Эстонии Кая Каллас, президент Румынии Клаус Йоханнис и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

О том, что ЕС может создать должность еврокомиссара по обороне, стало известно еще в феврале. Тогда об этом сообщил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, добавив, что комиссар будет также «смотрящим» за Украиной.

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      Елизавета Мытарева
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