В России определили «смотрящего» за Украиной

Дипломат Гаврилов: комиссар ЕС по обороне будет «смотрящим» за Украиной

Комиссар Европейского союза (ЕС) по обороне, должность которого предложила учредить председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, будет «смотрящим» за Украиной. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, сообщает ТАСС.

Он отметил, что должность комиссара ЕС по обороне займет действующий генсек НАТО Йенс Столтенбрг после истечения срока полномочий. «Вот, наверно, Йенса и пристроят. Из Украины делают невольницу, они торопятся это сделать, потому что Йенс уходит», — сказал дипломат.

Гаврилов также отметил, что Запад смягчит тон по Украине, когда боевые действия продвинутся до границы стран ЕС. По его мнению, продвижение российских военных повлияет на позицию Запада.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что в ЕК следующего состава, если она будет его возглавлять, должен впервые появиться пост еврокомиссара по обороне. Она пока не знает, из какой страны будет еврокомиссар, но этот пост точно необходим.