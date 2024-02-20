Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:06, 20 февраля 2024Мир

В России определили «смотрящего» за Украиной

Дипломат Гаврилов: комиссар ЕС по обороне будет «смотрящим» за Украиной

Фото: Sergei Chuzavkov / Globallookpress.com

Комиссар Европейского союза (ЕС) по обороне, должность которого предложила учредить председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, будет «смотрящим» за Украиной. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, сообщает ТАСС.

Он отметил, что должность комиссара ЕС по обороне займет действующий генсек НАТО Йенс Столтенбрг после истечения срока полномочий. «Вот, наверно, Йенса и пристроят. Из Украины делают невольницу, они торопятся это сделать, потому что Йенс уходит», — сказал дипломат.

Гаврилов также отметил, что Запад смягчит тон по Украине, когда боевые действия продвинутся до границы стран ЕС. По его мнению, продвижение российских военных повлияет на позицию Запада.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что в ЕК следующего состава, если она будет его возглавлять, должен впервые появиться пост еврокомиссара по обороне. Она пока не знает, из какой страны будет еврокомиссар, но этот пост точно необходим.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      «Абсолютно хамские обвинения». Кремль ответил на слова вдовы Навального

      Эндокринолог назвала причины хронической усталости

      Брата Алексея Навального переобъявили в розыск в России

      ЮАР обвинила Израиль в апартеиде

      Немцы высказались о возможности появления ядерного оружия у Германии

      Магазинам в России разрешат отдавать на фудшеринг только один процент продуктов

      Путин подарил Ким Чен Ыну Aurus. Как лидер Северной Кореи отозвался о премиальной машине?

      Книгу «Мастер и Маргарита» выставили на продажу за миллионы рублей

      В российском городе машины примерзли к дороге из-за прорыва трубы

      Пассажирка самолета возмутилась одним поступком попутчицы и вызвала споры в сети

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше