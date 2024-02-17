В Еврокомиссии появится комиссар по обороне

Председатель ЕК фон дер Ляйен: в ЕК впервые появится еврокомиссар по обороне

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ЕК следующего состава должен впервые появиться пост еврокомиссара по обороне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности.

Она отметила, что создаст такой пост, если будет возглавлять следующий состав Еврокомиссии. «Я пока не знаю, из какой страны будет он или она, но этот пост нам необходим», — заявила фон дер Ляйен.

Ранее Politico со ссылкой на источники в Евросоюзе (ЕС) писал, руководство ЕС может назначить на должность еврокомиссара по обороне министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского или премьер-министра Эстонии Кайю Каллас.

О возможном введении новой должности также заявляла официальный представитель Еврокомиссии Арианна Подеста. По ее словам, до ее введения за вопросы обороны отвечает глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Следующий состав Еврокомиссии приступит к работе с ноября 2024 года.