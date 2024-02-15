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16:15, 15 февраля 2024Мир

В ЕС задумались о введении должности комиссара по вопросам обороны

Еврокомиссия: в ЕС может появиться должность комиссара по вопросам обороны

Фото: Yves Herman / Reuters

В Европейском союзе (ЕС) может появиться должность еврокомиссара по вопросам обороны, заявила официальный представитель Еврокомиссии Арианна Подеста. Ее цитирует РИА Новости.

«Новому председателю Еврокомиссии предстоит принимать решение по составу и роли коллегии еврокомиссаров», — сказала она, добавив, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен положительно отнеслась к этой задумке.

По словам Подесты, до введения соответствующей должности за вопросы обороны отвечает глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Ранее заместитель председателя Европарламента Катарина Барлей предложила создать собственную программу ядерных вооружений Евросоюза. Главными задачами для ЕС в сфере обороны должны стать формирование общеевропейской системы ПВО «Небесный щит» и усовершенствование механизма закупок вооружений.

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      Глеб Бажуткин
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