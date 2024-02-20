Дипломат назвал условие смягчения позиции Запада по Украине

Дипломат Гаврилов: Запад смягчит тон по Украине, когда войска будут у границ ЕС

Запад смягчит тон по Украине, когда боевые действия продвинутся до границы стран Европейского союза (ЕС). Об этом заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала «Россия-24».

Гаврилов ответил на вопрос о реакции европейских политиков на продвижение российских войск на Украине. По его мнению, продвижение российских военных повлияет на позицию Запада.

«Накал будет снижен, когда войска будут стоять на границах Польши, Румынии, Венгрии, Словакии и так далее. И тон будет совершенно другой», — заявил дипломат.

Ранее Гаврилов обвинил США во втягивании Европы в конфликт на Украине. По его мнению, США все глубже толкают Европу в конфликт на Украине и сваливают ответственность за его продолжение.