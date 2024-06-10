«Ангел» Victoria's Secret опубликовала фото в бикини

Венгерская топ-модель Барбара Палвин снялась в бикини для бренда пляжной одежды

Венгерская топ-модель Барбара Палвин снялась в купальнике для рекламы бразильского бренда пляжной одежды ViX Paula Hermanny и показала фото фанатам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя манекенщица предстала перед камерой на фоне деревьев, демонстрируя стройную фигуру. Так, «ангел» Victoria's Secret надела зеленое бикини, включавшее в себя топ с золотистым металлическим кольцом между чашками и завязкой на шее и трусы с аналогичным декором на низкой посадке.

Кроме того, знаменитость уложила часть волос на макушке в хвост, сделала нюдовый маникюр и отказалась от макияжа.

Ранее в июне шведская топ-модель Эльза Хоск снялась в откровенном виде для рекламы бренда пляжной одежды Heavy Manners.