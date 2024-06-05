Бывший «ангел» Victoria's Secret опубликовала фото в бикини

Шведская топ-модель Эльза Хоск опубликовала фото в бикини

Шведская топ-модель Эльза Хоск снялась в откровенном виде для рекламы бренда пляжной одежды Heavy Manners. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

35-летняя манекенщица поделилась серией фото, на которых показала стройную фигуру в бикини розового цвета, оформленном цветочным принтом и оранжевой окантовкой. Вдобавок бывший «ангел» Victoria's Secret примерила золотые массивные серьги.

При этом визажисты сделали ей легкий макияж, подведя глаза черной подводкой и нанеся на губы розовую помаду. Стилисты, в свою очередь, уложили ее волосы в тугой пучок.

В мае сообщалось, что бразильская супермодель Алессандра Амбросио показала фанатам снимки в откровенном образе. Тогда на размещенном кадре 43-летняя манекенщица позировала на шезлонге в бежевом купальнике и пляжной рубашке в тон.

