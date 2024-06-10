Беспилотник ВСУ уничтожен при попытке атаковать Россию

В небе над Белгородской область сбит беспилотник ВСУ

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбил в небе над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Дрон был уничтожен около 13:10 мск при попытке нанести удар по одному из объектов на территории России, подчеркнули в военном ведомстве.

Пораженный средствами противовоздушной обороны беспилотник относился к классу летательных аппаратов самолетного типа, отметили в Минобороны. Такие дроны способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать сотни километров на пути к цели.

Ранее 10 июня еще один беспилотник был уничтожен при попытке атаковать Ярославскую область. Для обеспечения безопасности граждан был перекрыт участок трассы М8. О принадлежности дрона в пресс-службе правительства региона не сообщили.