54-летняя невеста Безоса пришла на выпускной сына в латексном наряде

54-летняя невеста Безоса Лорес Санчес отметила выпускной сына в латексном платье

Невеста американского миллиардера Джеффа Безоса Лорен Санчес появилась на выпускном сына в откровенном образе. Снимки и видео она опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

54-летняя репортерша отметила праздник сына Никко в мини-платье, которое выполнено из ярко-красного латекса. На размещенных в соцсетях кадрах видно, что наряд также оформлен глубоким декольте. Известно, что стоимость платья модного дома Versace составляет 2575 долларов (229 тысяч рублей).

Кроме того, Санчес надела золотые украшения, в том числе широкий браслет, а волосы распустила. В то же время макияж она предпочла в нюдовых оттенках.

В январе Санчес также вышла в свет в откровенной одежде. Она надела прозрачное кружевное платье в пол черного цвета, которое облегало ее фигуру, и нижнее белье в тон наряду.