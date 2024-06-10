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14:42, 10 июня 2024Экономика

Дачникам назвали эффективные способы борьбы с колорадским жуком

«БелНовости»: избавиться от колорадского жука удастся с помощью чесночной воды

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Избавиться от колорадского жука удастся с помощью чесночной воды. Эффективные способы борьбы с вредителем назвали эксперты издания «БелНовости».

По словам специалистов, существует несколько способов, помогающих избавиться от колорадского жука. Среди них — механические, такие как установка липких лент на стебли растений для захвата насекомых, биологические, например создание благоприятных условий обитания на участке естественных врагов вредителей, жаб и птиц, или применение препаратов на основе бактерий Bacillus thuringiensis, блокирующих пищеварительную систему жуков.

Между тем рабочими являются и народные методы. Эксперты напомнили, что колорадский жук боится чеснока, и предложили приготовить на основе него настой. Для этого понадобится положить в пять литров воды около 250 граммов измельченного чеснока, оставить на сутки, чтобы дать средству настояться, и процедить настой, добавив 10 миллилитров 9-процентного уксуса и столовую ложку жидкого мыла, геля или шампуня. После этого средством можно будет обработать растения.

Ранее в июне дачникам посоветовали избавиться от вредителей с помощью лаврового листа.

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      Полина Кислицына
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