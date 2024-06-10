Депутатом Европарламента избрали 24-летнего блогера

На Кипре избрали депутатом Европарламента 24-летнего YouTube-блогера Панайоту

На Кипре избрали депутатом Европарламента 24-летнего YouTube-блогера Фидиаса Панайоту, снимающего ролики с различными правками и юмористические видео. Об этом сообщает газета Phileleftheros.

Всего Кипр избрал шесть депутатов: три из них были переизбраны в европейский парламент, а еще три попадут туда впервые. Согласно экзит-поллам, блогер занял третье место по количеству голосов.

Сам Панайоту отметил, что не может поверить в свою победу и что результаты выборов его потрясли. «То, что происходит, шокирует, я не верю», — признался он. На вопрос о том, к какой политической группе он присоединится, он ответил, что постарается создать собственную группу из других независимых кандидатов.

Издание назвало большим сюрпризом избрание YouTube-блогера. «Присутствие на выборах молодого блогера, максимально использующего социальные сети, с неполитической речью, без политических позиций и целей, дало эффект. Ему удалось поменять ход событий и изменить карту выборов», — пишут авторы публикации. По мнению колумнистов, звезда YouTube воспользовался разочарованием граждан в политической системе и привел молодое поколение на избирательные участки.

Ранее в Европейском совете по международным отношениям (ECFR) заявили, что выборы в Европарламент приведут к усилению влияния ультраправых и евроскептиков на европейскую политику. Это приведет к ослаблению поддержки Украины в Евросоюзе, уверены в римском Институте международных отношений.

На YouTube-блог Фидиаса Панайоту подписано более 2,62 миллиона человек. Блогер известен благодаря своим комедийным клипам и видеороликам-розыгрышам.