Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:43, 10 июня 2024Интернет и СМИ

Депутатом Европарламента избрали 24-летнего блогера

На Кипре избрали депутатом Европарламента 24-летнего YouTube-блогера Панайоту

Кадр: Fidias Cyprus / YouTube

На Кипре избрали депутатом Европарламента 24-летнего YouTube-блогера Фидиаса Панайоту, снимающего ролики с различными правками и юмористические видео. Об этом сообщает газета Phileleftheros.

Всего Кипр избрал шесть депутатов: три из них были переизбраны в европейский парламент, а еще три попадут туда впервые. Согласно экзит-поллам, блогер занял третье место по количеству голосов.

Сам Панайоту отметил, что не может поверить в свою победу и что результаты выборов его потрясли. «То, что происходит, шокирует, я не верю», — признался он. На вопрос о том, к какой политической группе он присоединится, он ответил, что постарается создать собственную группу из других независимых кандидатов.

Материалы по теме:
Самый популярный в мире YouTube-блогер раздает деньги и покупает дома незнакомцам. Почему не все верят в его искренность?
Самый популярный в мире YouTube-блогер раздает деньги и покупает дома незнакомцам.Почему не все верят в его искренность?
18 декабря 2022
«Ты гений!» Простой парень притворился, что ведет суперпопулярные стримы. Как все ему поверили и он правда стал звездой
«Ты гений!»Простой парень притворился, что ведет суперпопулярные стримы. Как все ему поверили и он правда стал звездой
14 апреля 2024

Издание назвало большим сюрпризом избрание YouTube-блогера. «Присутствие на выборах молодого блогера, максимально использующего социальные сети, с неполитической речью, без политических позиций и целей, дало эффект. Ему удалось поменять ход событий и изменить карту выборов», — пишут авторы публикации. По мнению колумнистов, звезда YouTube воспользовался разочарованием граждан в политической системе и привел молодое поколение на избирательные участки.

Ранее в Европейском совете по международным отношениям (ECFR) заявили, что выборы в Европарламент приведут к усилению влияния ультраправых и евроскептиков на европейскую политику. Это приведет к ослаблению поддержки Украины в Евросоюзе, уверены в римском Институте международных отношений.

На YouTube-блог Фидиаса Панайоту подписано более 2,62 миллиона человек. Блогер известен благодаря своим комедийным клипам и видеороликам-розыгрышам.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      В Армии США подтвердили, что ВСУ сбивали российские самолеты американским оружием. Это могли быть Ил-76, Су-34 и Су-35

      Напавшего на главу «Цифровых платформ» взяли под стражу

      Вышел новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

      Шойгу предложил Турции провести консультации по безопасности

      В Госдуме призвали отправить в отставку министра из российского региона

      «Реал» опроверг заявление Анчелотти об отказе команды от участия в клубном ЧМ

      В российском городе на 6-летнего ребенка упала часть памятника

      Китай выступил за созыв настоящей мирной конференции по Украине

      Стилист Рогов назвал модную вещь на лето 2024 года

      Стало известно о производстве оружия для Украины на взорвавшемся в Польше заводе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше