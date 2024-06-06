ECFR: выборы в Европарламент приведут к снижению поддержки Украины в ЕС

По результатам выборов в Европарламент, которые начнутся 6 июня, ожидается усиление влияния ультраправых и евроскептиков на европейскую политику, считают в Европейском совете по международным отношениям (ECFR). Это приведет к ослаблению поддержки Украины в Евросоюзе, уверены в римском Институте международных отношений. Левоцентристские и зеленые партии могут потерять свои места в парламенте.

Кроме того, в ECFR указали на то, что большинство крайне правых европейских партий якобы традиционно имеют связи с Москвой. На это заявление уже отреагировал глава евродипломатии Жозеп Боррель, который обвинил Россию в оказании влияния на избирательный процесс в Евросоюзе. Он заявил об увеличении попыток вмешательства «особенно со стороны России», но не предоставил доказательств. Дипломат лишь намекнул, что влияние на избирателей осуществляется через соцсети.

Без соответствующей проверки социальные сети дают... дешевые и быстрые средства для охвата аудитории, которая в других условиях не стала бы к ним прислушиваться Жозеп Боррель

Выборы в Европарламент пройдут с 6 по 9 июня. Согласно опросам, правые популисты имеют все шансы победить в девяти странах Евросоюза — Австрии, Бельгии, Чехии, Франции, Венгрии, Италии, Нидерландах, Польше и Словакии. В Германии, Латвии, Эстонии, Болгарии, Финляндии, Португалии, Румынии, Швеции и Испании они могут занять вторые и третьи места.

Конфликт на Украине стал важным фактором выборов в Европарламент

По словам директора римского Института международных отношений Натали Точчи, угроза того, что результаты выборов в ЕП приведут к ослаблению поддержки Украины, очень высока из-за усиления крайне правых партий.

Правые партии более склонны обращать внимание на внутреннюю политику, лелеять, открыто или скрыто, прокремлевские симпатии и меньше увлекаться борьбой Украины за свободу и демократию Натали Точчи директор римского Института международных отношений

Согласно опросу, проведенному Kapa Research, конфликт на Украине стал важным фактором, влияющим на европейцев. 35 процентов опрошенных назвали ситуацию на Украине значимой проблемой. Эта тема всего на два процента уступила по популярности вопросу иммиграционной политики ЕС, заняв третье место в списке главных страхов европейских избирателей. На первом месте оказалась экономическая неопределенность.

В свою очередь, анализ ECFR показывает, что большинство новоизбранных депутатов ЕП поддержат дальнейшее предоставление Украине финансовой и военной помощи от Евросоюза, хотя представителям и придется более чутко реагировать на настроение граждан своих странах и их отношение к украинскому вопросу.

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Центристские партии-лидеры уступят часть мандатов правым

Европейский совет по международным отношениям также считает, что две крупнейшие фракции Европарламента — правоцентристская «Европейская народная партия» (ENP) и левоцентристский «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» (S&D) — продолжат терять свои мандаты.

Ожидается, что ENP останется крупнейшей фракцией в Европарламенте, сохранив за собой большую часть полномочий по установлению повестки дня, в также по выбору следующего председателя Европейской комиссии. Однако второй по величине силой в парламенте могут стать две крайне правые фракции — «Европейские консерваторы и реформисты» (ECR) и «Идентичность и демократия» (ID). Причем по итогам выборов ID может увеличить количество мест в ЕП с 58 до 84.

Это отражает долгосрочное снижение поддержки основных партий и увеличивающуюся поддержку экстремистских и более мелких партий по всей Европе, что приводит к растущей фрагментации европейских партийных систем как на национальном, так и на европейском уровне Европейский совет по международным отношениям (ECFR)

Также стало известно о желании французской ультраправой партии Марин Ле Пен «Национальное объединение», входящей в состав ID, создать альянс с консерваторами и правоцентристами после выборов для усиления своей мощи. Депутат Европарламента и лидер партии Джордан Барделла пообещал стать «блокирующим меньшинством» в ЕП.

Отмечается, что партия Марин Ле Пен усилила свое преимущество над коалицией президента Франции Эммануэля Макрона «Возрождение» почти на 18 процентов.

Шпионский скандал «Альтернативы для Германии» разобщил европейских правых

Единству крайне правых политиков серьезно помешал «китайский шпионский скандал», в котором оказался замешан главный кандидат на выборы в Европарламент «Альтернативы для Германии» Максимилиан Кра. В конце апреля его помощника Цзянь Го задержала полиция Дрездена по подозрению в шпионаже в пользу Китая. По данным следствия, мужчина передавал Пекину информацию о работе ЕП и о представителях китайского оппозиционного движения в Германии.

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Сам Кра, являющийся неоднозначной личностью даже внутри своей партии, известен своими нацистскими высказываниями. Из-за слов политика об офицерах СС «Национальное объединение» поссорилось с немецкими коллегами. Французы посчитали слишком рискованным объединяться с АдГ на евровыборах, даже несмотря на возможность вернуть себе около 50 мандатов и стать одной большой националистической и антимиграционной политической силой.

Позже появилась информация, что «Идентичность и демократия» также намеревалась исключить из своего состава членов АдГ. На этот шаг фракционеров подтолкнула череда инцидентов с участием господина Кра и, следовательно, германской делегации, которые подмочили репутацию всей правой группы в парламенте.

Как проходят выборы в Европарламент?

Европарламент является единственным из трех основных институтов Евросоюза, избрание в который проходит путем прямого голосования. Несмотря на то что евродепутаты не имеют права законотворческой инициативы, они оказывают влияние на процесс принятия законодательных резолюций, утверждают состав Еврокомиссии и кандидатуру на пост председателя ЕК, которую выдвигают лидеры стран ЕС, а также могут объявить главе ЕК вотум недоверия.

Каждый член ЕС проводит голосование отдельно, образуя один или несколько избирательных округов. Граждане голосуют за национальные партии, которые впоследствии объединяются в европейские политические партии и формируют фракции Европарламента.

720 депутатов избираются в Европарламент

Мандат евродепутата рассчитан на пять лет. Предстоящие выборы станут десятыми начиная с 1979 года и первыми после Брексита — выхода Великобритании из Евросоюза. Изменения избирательной процедуры в этом году коснулись Германии, где возраст допуска к голосованию был снижен с 19-ти до 16-ти лет. Такие же правила действуют в Австрии, Бельгии и на Мальте. Количество депутатов от каждой страны определяется пропорционально ее населению. Наибольшее число представителей в ЕП у Германии и Франции — 96 и 81 место соответственно. У маленьких стран, например, Мальты, Кипра и Люксембурга по шесть мест.