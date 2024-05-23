Членов «Альтернативы для Германии» захотели исключить из Европарламента

Правая фракция в Европарламенте намерена исключить членов немецкой партии АдГ

Правая фракция Европарламента «Идентичность и демократия» намерена исключить из своего состава членов партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом сообщает ТАСС.

На этот шаг руководство фракции захотело пойти в связи со скандалами с участием политика АдГ Максимилиана Кра. Согласно ходатайству фракции, речь идет о «череде инцидентов с участием господина Кра и, следовательно, германской делегации, которые навредили репутации» всей группы в парламенте.

Первоначально из Европарламента предлагалось исключить только Кра, однако затем такое решение было принято относительно всех представителей немецкой партии.

23 апреля полиция Дрездена задержала помощника Кра Цзяня Го по подозрению в шпионаже в пользу Китая.

После этого инцидента лидеры АдГ попытались уговорить Кра снять свою кандидатуру с предстоящих выборов в Европарламент, однако политик отказался выходить из предвыборной гонки.