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14:20, 10 июня 2024Силовые структуры

Державшего девушку в плену 14 лет россиянина доставили в суд в пижаме

В челябинский суд маньяка, державшего девушку в плену 14 лет, привезли в пижаме
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / ТАСС

Челябинского маньяка Владимира Ческидова, который 14 лет держал в плену девушку Екатерину, доставили в Советский районный суд города в пижаме. Об этом сообщает Ura.ru.

Мужчине продлили срок содержания в стационаре психдиспансера на шесть месяцев, до 29 ноября. 26 июня пройдет следующее заседание по его делу.

Ранее судебная сексолого-психиатрическая экспертиза признала Ческидова невменяемым.

Маньяк на протяжении 14 лет насильно удерживал женщину в доме в поселке Смолино Челябинской области. Об этом узнали 31 июля 2023 года. Похищение произошло в 2009-м, однако сестра потерпевшей написала заявление в полицию лишь в 2023 году и указала на похитителя. На следующий день следователи предъявили обвинение Ческидову и его матери-пенсионерке в похищении людей и изнасиловании.

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