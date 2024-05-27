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11:29, 27 мая 2024Силовые структуры

Державшего девушку в плену 14 лет россиянина признали невменяемым

Челябинского маньяка, державшего девушку в плену 14 лет, признали невменяемым

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Челябинского маньяка Владимира Ческидова, который 14 лет держал в плену девушку Екатерину, признали невменяемым. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Согласно проведенной судебной сексолого-психиатрической экспертизе, мужчина не отдавал отчета в своих действиях во время совершения преступлений. Материалы уголовного дела в отношении него вместе с постановлением о принудительном лечении переданы в суд.

О происходящем в поселке Смолино Челябинской области, где мужчина на протяжении 14 лет насильно удерживал похищенную женщину, стало известно 31 июля 2023 года. Похищение произошло в 2009-м, однако сестра потерпевшей написала заявление в полицию лишь в 2023 году и указала на похитителя.

На следующий день следователи предъявили обвинение Ческидову и его матери-пенсионерке в похищении людей и изнасиловании. На время расследования мужчина был помещен в СИЗО.

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      Олеся Мицкевич
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