Державшего девушку в плену 14 лет россиянина признали невменяемым

Челябинского маньяка, державшего девушку в плену 14 лет, признали невменяемым

Челябинского маньяка Владимира Ческидова, который 14 лет держал в плену девушку Екатерину, признали невменяемым. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Согласно проведенной судебной сексолого-психиатрической экспертизе, мужчина не отдавал отчета в своих действиях во время совершения преступлений. Материалы уголовного дела в отношении него вместе с постановлением о принудительном лечении переданы в суд.

О происходящем в поселке Смолино Челябинской области, где мужчина на протяжении 14 лет насильно удерживал похищенную женщину, стало известно 31 июля 2023 года. Похищение произошло в 2009-м, однако сестра потерпевшей написала заявление в полицию лишь в 2023 году и указала на похитителя.

На следующий день следователи предъявили обвинение Ческидову и его матери-пенсионерке в похищении людей и изнасиловании. На время расследования мужчина был помещен в СИЗО.

