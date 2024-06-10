Дрон ВСУ атаковал общественную приемную в Херсонской области

Глава администрации Каховки: общественную приемную города атаковал дрон ВСУ

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал общественную приемную администрации в городе Каховка в Херсонской области, ранен мужчина. Об этом сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале.

«Очередной удар по мирному городу. Нелюди в своей злобе в каждом из нас видят врага», — написал чиновник.

Он также заявил, что ВСУ не удастся запугать местное население.

Ранее стало известно, что в Херсонской области 9 и 10 июня объявлены днями траура по жертвам обстрела. Трагедия произошла 7 июня в селе Садовое, когда ВСУ обстреляли магазин, в котором находились мирные жители.