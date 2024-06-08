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16:04, 8 июня 2024Бывший СССР

В Херсонской области 9 и 10 июня объявили днями траура по жертвам обстрела

Сальдо объявил 9 и 10 июня в Херсонской области днями траура по погибшим
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Пресс-служба губернатора Херсонской области Сальдо / ТАСС

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объявил в регионе понедельник и вторник, 9 и 10 июня, днями траура по жертвам обстрела села Садовое, о чем сообщил в своем Telegram-канале.

Во всем регионе будут приспущены флаги. Также отменены все развлекательные передачи и мероприятия. Сальдо пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Ранее губернатор рассказал, что удар Вооруженных сил Украины по селу Садовое в Херсонской области является подлейшим людоедским поступком украинского лидера Владимира Зеленского.

Вечером 7 июня Сальдо сообщил о 19 погибших и пятерых раненых при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Садовое. Позже число жертв увеличилось до 22. Разрушен магазин, в котором находились посетители и персонал.

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      Екатерина Кашурникова
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