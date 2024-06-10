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15:18, 10 июня 2024Силовые структуры

Двух украинских пограничников осудили на 17 лет за захват российского судна

В Крыму суд приговорил к 17 годам двух украинских пограничников за захват судна

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Верховный суд Крыма вынес приговор двум сотрудникам Государственной пограничной службы Украины за захват российского рыболовного судна в Азовском море в 2018 году. Об этом сообщает «Крыминформ».

Подсудимые признаны виновными по статьям 211 («Угон судна с применением оружия») и 126 («Похищение двух и более человек») УК РФ. Им назначено наказание по 17 лет лишения свободы каждому, из которых первые три года пограничники проведут в тюрьме.

Суд установил, что они в марте 2018 года захватили в акватории Азовского моря рыболовное судно с находящимися на его борту членами экипажа во время законного лова рыбы. Украинские пограничники направили в людей стрелковое оружие и, угрожая им, принудительно отконвоировали судно в Бердянский морской торговый порт. Подсудимые мотивировали свои действия политической враждой, вызванной фактом вхождения Крыма и Севастополя в состав России.

На борту находились 10 членов экипажа с российскими паспортами, однако Киев тогда заявил, что они граждане Украины, отмечает РИА Новости. Лишь через шесть месяце россияне вернулись на родину, а капитан судна удерживался на Украине десять месяцев.

7 июня сообщалось, что Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил требования властей региона о взыскании компенсации ущерба, причиненного в результате энергетической блокады полуострова. Решением инстанции украинскую сторону обязали оплатить убытки, превысившие 3,15 триллиона рублей.

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      Любовь Ширижик
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