Крым добился взыскания с Украины компенсации за энергоблокаду

Арбитраж Крыма взыскал с Украины 3 триллиона рублей за энергоблокаду полуострова

Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил требования властей региона о взыскании компенсации ущерба, причиненного в результате энергетической блокады полуострова. Решением инстанции украинскую стороны обязали оплатить убытки, превысившие 3,15 триллиона рублей, сообщил в своем Telegram-канале глава парламента республики Владимир Константинов.

Указанную сумму, соответствующую ранее приводившейся местными властями, взыскали в пользу казны Крыма солидарно с кабмина и Минэнерго Украины, а также компании «Укрэнерго», рассказал политик, назвавший принятое решение «значимым и своевременным для крымчан».

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