Егор Крид пожаловался на депрессивные мысли из-за отношений с девушками

Рэпер Егор Крид признался, что всегда мечтал стать молодым отцом

Рэпер Егор Крид в ходе прямой трансляции в Twitch признался, что иногда испытывает депрессивные мысли из-за одиночества и неудачных отношений.

По словам артиста, его раздражают мысли о скором 30-летнем юбилее, так как он страдает от одиночества, несмотря на популярность. Музыкант отметил, что всегда хотел стать молодым отцом, но в 29 лет не видит рядом с собой потенциальную претендентку на роль матери его ребенка.

При этом Крид подчеркнул, что популярность и успех на эстрадной сцене не приблизили его к мечте создать семью и испытывать простое человеческое счастье.

«Я всю жизнь хотел молодым отцом быть. У меня даже претендента нет рядом на роль его матери. Есть успех большой, много людей тебя любят, стадион собираешь на 40 тысяч, а вот простого человеческого счастья сильно не хватает. Это грустно», — пожаловался Крид.

Ранее Егор Крид заявил, что не планирует возвращать отношения с певицей Нюшей.