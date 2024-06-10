Экс-депутат Рады осужден за призывы к изменению границ Украины

Экс-депутат Рады Святаш получил 12 лет тюрьмы за призывы к изменению границ

Бывший депутат Верховной Рады Украины Дмитрий Святаш получил 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества за призывы к изменению границ Украины. Об этом сообщил офис генерального прокурора Украины в своем Telegram-канале.

В ведомстве сообщили, что суд посчитал политика виновным в публикациях призывов к изменению границ Украины, легализации имущества и мошенничестве. Утверждается, что в 2022 году Святаш призывал в соцсетях украинцев сотрудничать с российскими властями в ходе специальной военной операции (СВО).

«Экс-депутат приговорен к 12 годам тюрьмы за призывы к изменению границ территории Украины», — подчеркнули в офисе генпрокурора. Также политик был обвинен в причинении ущерба на сумму 2,2 миллиарда гривен (48,6 миллиарда гривен).

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко. Ведомство обвинило Матвиенко в распространении фейков о Вооруженных силах Украины (ВСУ) и ситуации на фронте.