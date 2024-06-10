Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:03, 10 июня 2024Россия

Экс-сенатора Турчака представили в новом статусе

Экс-сенатора Турчака представили в качестве врио главы Республики Алтай

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Экс-сенатора Андрея Турчака представили в качестве временно исполняющего обязанности главы Республики Алтай. Церемония, где рассказали о его новом статусе, состоялась в Горно-Алтайске, передает РИА Новости.

Бывший вице-спикер Совфеда был представлен полномочным представителем президента России в Сибирском федеральном округе Анатолием Серышевым. Последний подчеркнул, что Турчак обладает сильными лидерскими качествами.

Серышев уверен, что знания и характер помогут экс-сенатору справляться на новом посту и оправдать доверие президента страны.

В свою очередь Турчак во время представления отметил, что задействует весь свой опыт, чтобы улучшить жизнь в российском регионе. Он уже шесть раз побывал в Республике Алтай и в ближайшее время отправится в поездку по районам.

До этого сообщалось, что Совфед досрочно прекратил полномочия первого вице-спикера Турчака. Он занял кресло предыдущего главы Алтая Олега Хорохордина, который также перешел на новую работу.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия в зоне СВО начала применять новую артустановку

      В ДНР рассказали об интенсивном наступлении ВС России на авдеевском направлении

      Проснувшиеся во время операций пациенты рассказали об увиденном

      Появились кадры попытки атаки дронов ВСУ на буксир и баржу в Таганрогском заливе

      Глава Минздрава объяснил ускоренный доступ лекарств на рынок в России

      Экс-сенатора Турчака представили в новом статусе

      Ушедшие в отставку из-за Байдена чиновники ополчились против него

      В Белоруссии задержали школьников, которые изготавливали бомбы. Наводку на них дала одна из западных спецслужб

      Аэропорт российского города временно закрыли

      Стало известно о запланированном зарубежном турне Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше