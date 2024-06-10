Экс-сенатора Турчака представили в новом статусе

Экс-сенатора Турчака представили в качестве врио главы Республики Алтай

Экс-сенатора Андрея Турчака представили в качестве временно исполняющего обязанности главы Республики Алтай. Церемония, где рассказали о его новом статусе, состоялась в Горно-Алтайске, передает РИА Новости.

Бывший вице-спикер Совфеда был представлен полномочным представителем президента России в Сибирском федеральном округе Анатолием Серышевым. Последний подчеркнул, что Турчак обладает сильными лидерскими качествами.

Серышев уверен, что знания и характер помогут экс-сенатору справляться на новом посту и оправдать доверие президента страны.

В свою очередь Турчак во время представления отметил, что задействует весь свой опыт, чтобы улучшить жизнь в российском регионе. Он уже шесть раз побывал в Республике Алтай и в ближайшее время отправится в поездку по районам.

До этого сообщалось, что Совфед досрочно прекратил полномочия первого вице-спикера Турчака. Он занял кресло предыдущего главы Алтая Олега Хорохордина, который также перешел на новую работу.