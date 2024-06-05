Совфед досрочно прекратил полномочия одного из сенаторов

Совет Федерации досрочно прекратил полномочия первого вице-спикера Турчака

Совет Федерации досрочно прекратил полномочия одного из сенаторов — первого вице-спикера верхней палаты парламента Андрея Турчака. Об этом сообщает ТАСС.

В Совфеде Турчак представлял законодательное собрание Псковской области. Полномочия Турчака были прекращены в связи с назначением экс-сенатора на должность врио главы Республики Алтай.

Турчак занял кресло предыдущего главы Алтая Олега Хорохордина, который также перешел на новую работу.

Ранее в мае 2024 года Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия депутата Елены Ямпольской.