Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Ямпольской

Госдума прекратила полномочия депутата Ямпольской из-за ее нового назначения

Государственная Дума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Елены Ямпольской на пленарном заседании. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое решение Госдума приняла на основании письменного заявления Ямпольской о сложении депутатских полномочий в связи с назначением советником президента России Владимира Путина.

О том, что депутата фракции «Единая Россия», председателя Комитета по культуре Елену Ямпольскую назначили советником Владимира Путина, стало известно 16 мая. До назначения Ямпольской советником главы государства эту должность занимал Владимир Толстой.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Ямпольская будет привлечена к теме молодежной политики под кураторством первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко.