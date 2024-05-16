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18:24, 16 мая 2024Культура

Председатель комитета по культуре Ямпольская стала советником Путина

Внесен проект постановления о досрочном прекращении полномочий Ямпольской

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутат фракции «Единая Россия», председатель комитета по культуре Елена Ямпольская стала советником президента Владимира Путина. Текст документа из электронной базы Госдумы цитирует ТАСС.

«Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Ямпольской Елены Александровны 14 мая 2024 года на основании ее письменного заявления о сложении депутатских полномочий в связи с назначением ее советником президента России», — указано в проекте постановления о досрочном прекращении полномочий депутата.

Ранее 14 мая Путин назначил главу комитета Госдумы по культуре Ямпольскую своим советником. До назначения Ямпольской советником главы государства эту должность занимал Владимир Толстой.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Ямпольская будет привлечена к теме молодежной политики под кураторством первого заместителя руководителя Администрации президента Сергея Кириенко.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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