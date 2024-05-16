Председатель комитета по культуре Ямпольская стала советником Путина
Депутат фракции «Единая Россия», председатель комитета по культуре Елена Ямпольская стала советником президента Владимира Путина. Текст документа из электронной базы Госдумы цитирует ТАСС.
«Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Ямпольской Елены Александровны 14 мая 2024 года на основании ее письменного заявления о сложении депутатских полномочий в связи с назначением ее советником президента России», — указано в проекте постановления о досрочном прекращении полномочий депутата.
Ранее 14 мая Путин назначил главу комитета Госдумы по культуре Ямпольскую своим советником. До назначения Ямпольской советником главы государства эту должность занимал Владимир Толстой.
По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Ямпольская будет привлечена к теме молодежной политики под кураторством первого заместителя руководителя Администрации президента Сергея Кириенко.