Путин назначил главу комитета Госдумы по культуре Ямпольскую своим советником

Президент России Владимир Путин назначил Елену Ямпольскую своим советником. Об этом сообщается на сайте Кремля.

До этого Ямпольская возглавляла комитет Государственной Думы по культуре. До назначения Ямпольской советником главы государства эту должность занимал Владимир Толстой.

«Своими указами глава государства назначил (...) Ямпольскую Елену Александровну — советником президента Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее Путин подписал указы о назначениях в руководстве администрации президента (АП).

Указами были назначены и советники президента: Валерий Фадеев, Елена Ямпольская, Антон Кобяков и Игорь Левитин. Глава государства также сохранил на прежних местах всех полпредов в федеральных округах.

В феврале этого года Ямпольская ответила на вопрос о мерах против раскритиковавшей специальную военную операцию на Украине актрисы Лии Ахеджаковой.