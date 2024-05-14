Путин подписал указы о назначениях в администрации президента

Путин подписал указы о назначениях в руководстве администрации президента РФ

Президента России Владимир Путин подписал указы о назначениях в руководстве Администрации президента (АП). Об этом сообщается на сайте Кремля.

Антон Вайно сохранил пост руководителя АП, первыми его замами также остались Алексей Громов и Сергей Кириенко. Заместителями руководителя АП стали Дмитрий Козак, Максим Орешкин, Магомедсалам Магомедов, Владимир Островенко.

Кроме того, Путин подписал указ о назначении пресс-секретаря — им останется Дмитрий Песков.