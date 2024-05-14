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10:59, 14 мая 2024Россия

Путин подписал указ о назначении пресс-секретаря

Президент России Путин подписал указ о назначении Пескова пресс-секретарем

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Действующий пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сохранит свою должность. Указ о повторном назначении подписал глава государства, об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Песков занимает должность пресс-секретаря президента с 2012 года. После инаугурации Владимира Путина Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, сохранит ли он свои полномочия после инаугурации переизбранного главы государства Владимира Путина, заявил, что «это уже не наше решение».

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«Пескова Дмитрия Сергеевича [назначить] заместителем Руководителя Администрации Президента (...) — пресс-секретарем Президента», — говорится в тексте указа.

Из опубликованного документа также следует, что Антон Вайно сохранил пост руководителя Администрации президента, а первыми его замами остались Алексей Громов и Сергей Кириенко.

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      Марк Леонов
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