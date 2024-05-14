Путин назначил полпредов в федеральных округах
Президент Путин сохранил на прежних постах всех полпредов в федеральных округах
Президент России Владимир Путин переназначил прежних полномочных представителей в федеральных округах. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Согласно опубликованной информации, в Центральном федеральном округе место представителя главы государства сохранит Игорь Щеголев, в Северо-Западном федеральном округе — Александр Гуцан, в Приволжском федеральном округе — Игорь Комаров, в Южном федеральном округе — Владимир Устинов, в Северо-Кавказском федеральном округе — Юрий Чайка, в Уральском федеральном округе — Владимир Якушев, в Сибирском федеральном округе — Анатолий Серышев.