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11:19, 14 мая 2024Россия

Путин назначил полпредов в федеральных округах

Президент Путин сохранил на прежних постах всех полпредов в федеральных округах

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин переназначил прежних полномочных представителей в федеральных округах. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно опубликованной информации, в Центральном федеральном округе место представителя главы государства сохранит Игорь Щеголев, в Северо-Западном федеральном округе — Александр Гуцан, в Приволжском федеральном округе — Игорь Комаров, в Южном федеральном округе — Владимир Устинов, в Северо-Кавказском федеральном округе — Юрий Чайка, в Уральском федеральном округе — Владимир Якушев, в Сибирском федеральном округе — Анатолий Серышев.

ЖЗЛ
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