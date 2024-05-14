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12:57, 14 мая 2024Культура

Стало известно о деятельности Ямпольской в должности советника президента

Песков: Ямпольская займется вопросами культуры в должности советника президента

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Стало известно, какой деятельностью будет заниматься Елена Ямпольская в должности советника президента России Владимира Путина. Подробности привел пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Вместе с ним [помощником президента РФ Владимиром Мединским] будет взаимодействовать по вопросам культуры и Ямпольская, которая была назначена советником президента», — уточнил представитель Кремля.

Пресс-секретарь Путина также добавил, что Ямпольская будет привлечена к теме молодежной политики под кураторством первого заместителя руководителя Администрации президента Сергея Кириенко.

Ранее стало известно, что президент России назначил Елену Ямпольскую своим советником. До этого она возглавляла комитет Государственной Думы по культуре. До ее назначения советником главы государства эту должность занимал Владимир Толстой.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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