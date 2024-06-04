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13:35, 4 июня 2024Россия

Путин назначил нового главу Алтая

Президент Путин назначил Турчака врио главы Республики Алтай

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин предложил Андрею Турчаку стать врио главы Республики Алтай, и тот принял предложение. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Кремля.

По сообщению пресс-службы Кремля, такое предложение глава государства сделал во время встречи с Турчаком, проводившейся по видео-конференц-связи. Глава государства сообщил Турчаку, что встретится с ним лично, как только тот войдет в курс дел в республике.

«Республика Алтай действительно это уникальная земля с большим потенциалом. Там живут замечательные и трудолюбивые люди. Сделаю все, чтобы заручиться их поддержкой в ходе избирательной кампании на выборах», — заявил Путину Турчак.

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О том, что глава Республики Алтай Олег Хорохордин покидает пост, стало известно во вторник, 4 июня. Хорохордин заявил, что покидает кресло губернатора в связи с переходом на новую работу.

В мае из-за перехода на работу в кабинет министров сменились главы еще пяти регионов. Губернатором Кемеровской области стал Илья Середюк, Курской области — Алексей Смирнов, Хабаровского края — Дмитрий Деменшин, Тульской области — Дмитрий Миляев, Калининградской области — Алексей Беспрозванных.

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      Марк Леонов
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