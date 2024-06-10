Экс-сотрудник Госдепа Хо: Киев заведомо не может одержать победу в конфликте

Экс-сотрудник Госдепа, бывший капитан морской пехоты США Мэтью Хо заявил, что Украина не сможет победить в конфликте даже при постоянной помощи западных государств. В эфире YouTube-канала Dialogue Works эксперт объяснил, почему ситуация для Киева заведомо проигрышная.

«Почему украинцы заведомо не могут одержать победу? Просто исходя из сопоставления масштабов. Какие бы критерии мы ни рассматривали: демографию, промышленность, численность постоянной армии, государственные доходы и так далее», — высказался Хо.

Как утверждает собеседник канала, Запад рассчитывает «ежегодно вливать» в Киев миллиарды долларов, что не позволит «воздушному шарику сдуться». В конце разговора Хо усомнился, что данный план увенчается успехом.

Ранее стало известно, что западная помощь Украине пока не оказала решающего эффекта на фронте. По словам старшего научного сотрудника Евразийской программы Института исследований внешней политики Роба Ли, Россия сохранила значительное преимущество в живой силе и огневой мощи.