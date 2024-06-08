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00:22, 8 июня 2024Интернет и СМИ

В США заявили о неэффективности западной помощи Украине

NYT: помощь Запада ВСУ не оказала решающего эффекта, Россия продолжит наступать

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Западная помощь Украине пока не оказала решающего эффекта на фронте. Об этом говорится в статье The New York Times (NYT).

По словам старшего научного сотрудника Евразийской программы Института исследований внешней политики Роб Ли, Россия сохранила значительное преимущество в живой силе и огневой мощи. Он добавил, что российские войска будут продолжать наступление большую часть года.

7 июня сообщалось, что президент США Джо Байден заявил о выделении Украине финансовой помощи в размере 225 миллионов долларов. Об этом глава государства сказал во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина все больше требует финансовой помощи от НАТО, превращаясь в «Молоха, пожирающего все».

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      Марина Совина
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