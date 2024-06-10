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09:22, 10 июня 2024Силовые структуры

ФСБ изъяла у россиянина в нарколаборатории мефедрон на девять миллионов рублей

ФСБ нашла в Амурской области нарколабораторию и изъяла мефедрон на 9 млн руб

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники ФСБ обнаружили дома у 23-летнего жителя Амурской области лабораторию по производству мефедрона. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на региональное управление ведомства.

Мужчина планировал произведенный наркотик реализовывать на территории области. У него изъято свыше 2,7 тысячи доз мефедрона стоимостью девять миллионов рублей.

В отношении наркодельца возбуждено уголовное дело.

20 мая сообщалось, что на Кубани за попытку провезти из Москвы в Ставрополь девять килограммов мефедрона задержали 32-летнего пассажира такси.

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      Любовь Ширижик
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