ФСБ изъяла у россиянина в нарколаборатории мефедрон на девять миллионов рублей

ФСБ нашла в Амурской области нарколабораторию и изъяла мефедрон на 9 млн руб

Сотрудники ФСБ обнаружили дома у 23-летнего жителя Амурской области лабораторию по производству мефедрона. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на региональное управление ведомства.

Мужчина планировал произведенный наркотик реализовывать на территории области. У него изъято свыше 2,7 тысячи доз мефедрона стоимостью девять миллионов рублей.

В отношении наркодельца возбуждено уголовное дело.

20 мая сообщалось, что на Кубани за попытку провезти из Москвы в Ставрополь девять килограммов мефедрона задержали 32-летнего пассажира такси.