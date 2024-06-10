ФСБ изъяла у россиянина в нарколаборатории мефедрон на девять миллионов рублей

Сотрудники ФСБ обнаружили дома у 23-летнего жителя Амурской области лабораторию по производству мефедрона. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на региональное управление ведомства.
Мужчина планировал произведенный наркотик реализовывать на территории области. У него изъято свыше 2,7 тысячи доз мефедрона стоимостью девять миллионов рублей.
В отношении наркодельца возбуждено уголовное дело.
20 мая сообщалось, что на Кубани за попытку провезти из Москвы в Ставрополь девять килограммов мефедрона задержали 32-летнего пассажира такси.