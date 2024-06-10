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11:50, 10 июня 2024Бывший СССР

Глава агентства по инфраструктуре Украины покинул пост

Найем уволился с поста главы агентства по инфраструктуре Украины
Мустафа Найем

Мустафа Найем. Фото: Иван Коваленко / Коммерсантъ

На Украине Мустафа Найем уволился с поста главы агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Найем уточнил, что заявление об уходе он написал 10 июня. Причиной увольнения, по его словам, стали «системные препятствия», мешающие эффективно выполнять свои обязанности.

«Понимая ответственность, которая лежит на нашей команде, я буду выполнять свои обязанности до принятия решения правительством о моем увольнении и передам дела преемникам», — добавил Найем.

В понедельник 10 июня стало известно, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль запретил Найему посетить в Германии конференцию по восстановлению страны. По словам политика, глава кабмина лично отклонил его просьбу, не объяснив причин такого решения.

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      Екатерина Грищенко
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