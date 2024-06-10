Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:34, 10 июня 2024Бывший СССР

Премьер Украины запретил главе агентства по инфраструктуре ехать в Германию

Шмыгаль запретил Найему ехать на конференцию по восстановлению Украины
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль запретил главе агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Мустафе Найему ехать на июньскую конференцию по восстановлению страны, которая состоится в Германии. Об этом со ссылкой Найема сообщает Bloomberg.

«Премьер-министр лично отклонил мою просьбу отправиться в командировку в Берлин», — заявил политик.

По словам Найема, премьер не объяснил причин запрета на посещение конференции. В издании предположили, что решение может быть связано с тем, что Найем получил должность при содействии министра развития общин Александра Кубракова, который ранее ушел в отставку.

Ранее в пресс-службе правительства Грузии сообщили о планах премьер-министра республики Ираклия Кобахидзе принять участие в работе июньской конференции в Германии. Отмечалось, что на мероприятии будут обсуждаться четыре темы: мобилизация частного сектора, социальное восстановление Украины, восстановление муниципалитетов и регионов, а также членство страны в Евросоюзе.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Военный суд приговорил к пожизненному сроку криминального авторитета Шишкана

      Бывшего вице-премьера Украины по восстановлению обвинили в прослушке Зеленского

      В Китае предрекли изменения отношения Европы к украинскому конфликту

      Зеленский отказался признать потерю Рыжевки

      Названо число зарегистрированных для участия в конференции по Украине стран

      На Украине рассказали, где планируют разместить F-16. Как Киев будет защищать западные истребители?

      Лавров поблагодарил Китай за отказ от участия в саммите по Украине в Швейцарии

      Встречу глав МИД БРИКС начали с минуты молчания по президенту Ирана

      В России высказались о планах Украины испытать собственные корректируемые бомбы

      Доходы российского бюджета резко выросли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше