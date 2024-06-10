Премьер Украины запретил главе агентства по инфраструктуре ехать в Германию

Шмыгаль запретил Найему ехать на конференцию по восстановлению Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль запретил главе агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Мустафе Найему ехать на июньскую конференцию по восстановлению страны, которая состоится в Германии. Об этом со ссылкой Найема сообщает Bloomberg.

«Премьер-министр лично отклонил мою просьбу отправиться в командировку в Берлин», — заявил политик.

По словам Найема, премьер не объяснил причин запрета на посещение конференции. В издании предположили, что решение может быть связано с тем, что Найем получил должность при содействии министра развития общин Александра Кубракова, который ранее ушел в отставку.

Ранее в пресс-службе правительства Грузии сообщили о планах премьер-министра республики Ираклия Кобахидзе принять участие в работе июньской конференции в Германии. Отмечалось, что на мероприятии будут обсуждаться четыре темы: мобилизация частного сектора, социальное восстановление Украины, восстановление муниципалитетов и регионов, а также членство страны в Евросоюзе.