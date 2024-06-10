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11:17, 10 июня 2024Бывший СССР

Премьер Грузии примет участие в конференции по восстановлению Украины

Премьер Грузии Кобахидзе посетит конференцию по восстановлению Украины в Берлине
Ираклий Кобахидзе

Ираклий Кобахидзе. Фото: Александр Имедашвили / РИА Новости

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе примет участие в конференции по восстановлению Украины в Берлине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Главной целью мероприятия является мобилизация международной поддержки для восстановления, реконструкции, проведения реформ и модернизации Украины», — заявила пресс-служба грузинского правительства.

Конференция будет работать по четырем тематическим направлениям: мобилизация частного сектора, социальное восстановление Украины, восстановление муниципалитетов и регионов, а также членство в Евросоюзе.

Также будут рассмотрены вопросы макроэкономической устойчивости страны, ее образования, энергетики, жилищного сектора и прочее.

Ранее Кобахидзе заявил, что Украина была уничтожена после Евромайдана. Он добавил, что власти Грузии сделают все, чтобы предотвратить подобные события в своей стране.

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      Илья Таксюр
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