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12:11, 5 июня 2024Бывший СССР

В Грузии заявили об уничтожении Украины после Майдана

Премьер Грузии Кобахидзе заявил об уничтожении Украины после Майдана

Фото: Bernd Elmenthaler / Globallookpress.com

Украина была уничтожена после Майдана, произошедшего в 2014 году. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«Хочу напомнить вам, что принес Майдан Украине. (…) Мы все хорошо знаем, что произошло после этого на Украине. До этого Украина была страной с территориальной целостностью, с подъемом экономики. (…) Сегодня страна уничтожена, экономика находится в тяжелейшем, катастрофическом положении», — сказал он.

Кроме того, премьер добавил, что Тбилиси вечно напоминают про госпереворот на Украине. По его словам, власти Грузии сделают все, чтобы не допустить Майдана в стране.

Ранее Кобахидзе заявил, что грузинское руководство не желает «украинизации» государства. Таким образом политик прокомментировал необходимость закона об иноагентах. Как он утверждал, неправительственные организации дважды пытались совершить революцию в государстве.

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      Кристина Есикова
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