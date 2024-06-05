Премьер Грузии Кобахидзе заявил об уничтожении Украины после Майдана

Украина была уничтожена после Майдана, произошедшего в 2014 году. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«Хочу напомнить вам, что принес Майдан Украине. (…) Мы все хорошо знаем, что произошло после этого на Украине. До этого Украина была страной с территориальной целостностью, с подъемом экономики. (…) Сегодня страна уничтожена, экономика находится в тяжелейшем, катастрофическом положении», — сказал он.

Кроме того, премьер добавил, что Тбилиси вечно напоминают про госпереворот на Украине. По его словам, власти Грузии сделают все, чтобы не допустить Майдана в стране.

Ранее Кобахидзе заявил, что грузинское руководство не желает «украинизации» государства. Таким образом политик прокомментировал необходимость закона об иноагентах. Как он утверждал, неправительственные организации дважды пытались совершить революцию в государстве.