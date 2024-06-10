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03:33, 10 июня 2024Россия

Глава Севастополя предрек фиаско ракетным атакам Украины

Развожаев предрек фиаско попыткам ВСУ повлиять на ситуацию дальнобойным оружием
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Попытки Украины повлиять на ситуацию с помощью ударов дальнобойным оружием обернутся фиаско, предупредил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Его слова приводит РИА Новости.

Он сообщил, что планируется нарастить группировку сил противовоздушной обороны (ПВО). Глава города напомнил о неудачах украинской армии на поле боя, в частности, о провале контрнаступления. Однако, несмотря на провалы войск, Киеву необходимо «отчитываться перед спонсорами», отметил он.

«Поэтому эти вот дистанционные атаки, кроме шума, военного значения никакого не имеют, скорее приближены к террористическим актам, и уверен — то, что ничего не получается на фронте, — приводит к этим атакам», — заявил Развожаев.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали обстрелы Донецкой народной республики (ДНР) из дальнобойного оружия после освобождения российскими войсками Авдеевки.

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      Марина Совина
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