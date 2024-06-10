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07:46, 10 июня 2024Россия

Глава Севастополя рассказал о подготовке диверсий в городе

Глава Севастополя Развожаев: все случаи подготовки диверсий раскрываются

Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Случаи подготовки диверсий на территории Севастополя раскрываются, а их организаторов нефтрализовывают. Об этом на Петербургском международном форуме (ПМЭФ) в интервью РИА Новости сообщил глава российского города Михаил Развожаев.

«Эти все случаи до настоящего времени эффективно нашими спецслужбами раскрываются и нейтрализуются», — сказал Развожаев. Глава города отметил, что информация о пресеченных подготовках диверсий выдается дозированно и только после того, как сотрудники силовых структур провели все необходимые для этого мероприятия.

В городе, кроме того, действует средний уровень реагирования, напомнил Развожаев. В Севастополе, по его словам, принимаются все необходимые решения для безопасности людей и нормальной жизнедеятельности города.

Ранее Развожаев заявлял, что ситуация в Севастополе на фоне ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) является напряженной, но контролируемой. ВСУ в основном наносят удары по объектам военной инфраструктуры, рассказывал руководитель города.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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