Глава Севастополя Развожаев: все случаи подготовки диверсий раскрываются

Случаи подготовки диверсий на территории Севастополя раскрываются, а их организаторов нефтрализовывают. Об этом на Петербургском международном форуме (ПМЭФ) в интервью РИА Новости сообщил глава российского города Михаил Развожаев.

«Эти все случаи до настоящего времени эффективно нашими спецслужбами раскрываются и нейтрализуются», — сказал Развожаев. Глава города отметил, что информация о пресеченных подготовках диверсий выдается дозированно и только после того, как сотрудники силовых структур провели все необходимые для этого мероприятия.

В городе, кроме того, действует средний уровень реагирования, напомнил Развожаев. В Севастополе, по его словам, принимаются все необходимые решения для безопасности людей и нормальной жизнедеятельности города.

Ранее Развожаев заявлял, что ситуация в Севастополе на фоне ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) является напряженной, но контролируемой. ВСУ в основном наносят удары по объектам военной инфраструктуры, рассказывал руководитель города.