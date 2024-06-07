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09:07, 7 июня 2024Россия

Глава Севастополя оценил ситуацию в городе на фоне ударов ВСУ

Глава Севастополя Развожаев назвал напряженной ситуацию на фоне ударов ВСУ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Игорь Казац / Коммерсантъ

Ситуация в Севастополе на фоне ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) является напряженной, но контролируемой. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев, его слова приводит РИА Новости.

Согласно заявлению Развожаева, ВСУ в основном наносят удары по объектам военной инфраструктуры.

«С учетом (...) ракетных атак и периодических атак беспилотников и периодического объявления воздушных тревог есть определенная готовность, но (...) ситуация абсолютно контролируемая», — заявил чиновник.

Ранее сообщалось, что ФСБ вскрыла агентурную группу украинских спецслужб, готовившую теракты против военных Черноморского флота России в Севастополе. Во время обысков у них нашли три самодельные бомбы и взрывчатку из Великобритании.

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      Марк Леонов
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