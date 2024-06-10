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17:38, 10 июня 2024Экономика

Госдума приступила к работе над индексацией пенсий работающим пенсионерам

Госдума России приступила к работе над проектами законов по поручениям Путина

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Государственная Дума России приступила к работе над проектами законов по поручениям президента России Владимира Путина, озвученными на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщается в Telegram-канале нижней палаты российского парламента.

Как следует из сообщения, в первую очередь работа коснется вопроса индексации пенсий работающим пенсионерам, а также обеспечения опережающего роста зарплат. В Думе подчеркнули, что россияне ждут принятия и вступления в силу этих законов.

«Также предстоит рассмотреть ряд законопроектов по поддержке экономики и наших регионов, включая законопроекты по развитию государственно-частного партнерства в промышленности и космосе», — приводится в Telegram-канале Думы слова ее спикера Вячеслава Володина.

Как сообщалось ранее, правительство России примет все необходимые меры для возобновления индексация пенсий работающим пенсионерам в начале следующего года.

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