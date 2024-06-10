Ивлееву захотели привлечь к ответственности за неприличную рекламу

Активисты «Сорока сороков» написали заявление на Ивлееву в ФАС за рекламу

Общественное движение «Сорок сороков» захотело привлечь к ответственности блогершу Анастасию Ивлееву за неприличную рекламу. Об этом сообщает Mash в Telegram.

Активисты написали заявление на Ивлееву в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) за слоган Suck it (в переводе с английского — «соси это») ее нового ресторана Nudles by Ivleeva в Москве.

На открытии ресторана шеф-повар объяснил слоган: речь о том, чтобы «втягивать» азиатскую лапшу вместе с бульоном. Помимо слогана, как отмечает издание, общественникам не понравилось название ресторана Nudles, которое созвучно со словом nudes (в переводе с английского — «голые»). По этим причинам движение «Сорок сороков» потребовало запретить неприличную рекламу.

В декабря 2023 года движения «Сорок сороков» и «Зов народа» попросили прокуратуру проверить голую вечеринку Ивлеевой на наличие пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). После жалобы многие участники события лишились рекламных и телевизионных контрактов. В частности, их убрали из новогодних фильмов и телешоу. Саму же блогершу оштрафовали на 100 тысяч рублей по делу о пропаганде ЛГБТ.