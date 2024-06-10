Динамику цен на жилье в южных регионах России оценили

«Неометрия»: новостройки на юге России подорожали в полтора раза за год

Квартиры в новостройках в южных регионах страны за год подорожали в полтора раза. Такие данные со ссылкой на исследование федерального девелопера «Неометрия» приводят «Известия».

По подсчетам аналитиков, заметнее всего цены выросли в Новороссийске — там стоимость квадратного метра в новостройке поднялась до 205 тысяч рублей. С мая 2023 года показатель прибавил 50 процентов. В Краснодарском крае цены увеличились почти на треть, достигнув 170,4 тысячи рублей. В Сочи за квадратный метр жилплощади просят 546 тысяч рублей — с прошлого года цены поднялись на 43 процента. По мнению вице-президента по продажам и маркетингу федерального девелопера DOGMA Ильи Витковского, новострой дорожает ввиду развития миграции внутри страны. Города-курорты обладают высокой инвестиционной привлекательностью. «Переезжают люди с приграничных территорий. Кроме того, жилье покупают в качестве инвестиций или дальнейшего проживания жители центральной части России», — рассказал эксперт. Кроме того, на местный рынок жилья повлияло увеличение числа граждан, работающих дистанционно.

Повышение цен наблюдается также и в других регионах страны. По стране средняя цена «квадрата» выросла на 8,4 процента за год и на 1,2 процента — за месяц, отмечают в федеральной компании «Этажи». В Нижнем Новгороде недвижимость прибавила в цене 40 процентов, в Уфе — 33,4 процента, в Новосибирске — 29,4 процента. В Челябинске стоимость поднялась на 27,8 процента, в Волгограде — на 26,2 процента, в Казани — на 23 процента. В Хабаровске цены изменились на 22 процента, в Екатеринбурге — на 21,7 процента, а в Перми — на 21,6 процента.

В Москве, как сообщает агентство недвижимости VSN Group, «первичка» подорожала сразу в трех округах на четверть — в Восточном, Юго-Западном и Юго-Восточном. Единственный городской округ, где цены практически не изменились — центральный. Дешевле всего обойдется покупка жилплощади в Зеленограде — там «квадрат» жилплощади оценивают в 245 тысяч рублей. В Новой Москве показатель вырос на 5 процентов, а в области — на 12 процентов. Приобрести новое жилье в столице можно в среднем за 350-400 тысяч рублей за квадратный метр. В Северной столице стоимость увеличилась на 19,6 процента.

Специалисты связывают рост ценника с повышенным спросом на фоне сворачивания госпрограмм жилищного кредитования и ограничений по выдачам семейной ипотеки, которые могут наступить с 1 июля. Расценки могли также вырасти после ввода более дорогих проектов в престижных локациях и резкого скачка себестоимости объектов. По прогнозам участников рынка, стоимость временно стабилизируется в случае отмены госипотеки, но обвала цен ждать не стоит.

Ранее сообщалось, что в столице почти исчезли квартиры, удовлетворяющие минимальным требованиям льготной ипотеки. Так, в «старой» Москве осталось 1,54 тысячи лотов.