Король Бельгии принял отставку правительства после поражения на выборах

RTBF: Король Бельгии Филипп принял отставку правительства премьера де Кроо

Король Бельгии Филипп принял отставку правительства премьер-министра Александра де Кроо после поражения на выборах. Об этом сообщает RTBF.

«Король принял отставку правительства Александра де Кроо, начинаются консультации», — сообщил телеканал.

Де Кроо объявил об отставке после того, как его партия «Открытые фламандские либералы и демократы» потерпела поражение на выборах в национальный парламент. Он продолжит исполнять обязанности премьер-министра до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство.

На выборах победил умеренно правый «Новый фламандский альянс», который набрал 24 процента голосов. За ним следует «Фламандский интерес». Партия Де Кроо заняла шестое место.