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13:02, 10 июня 2024Мир

Король Бельгии принял отставку правительства после поражения на выборах

RTBF: Король Бельгии Филипп принял отставку правительства премьера де Кроо
Александр де Кроо

Александр де Кроо. Фото: Johanna Geron / Reuters

Король Бельгии Филипп принял отставку правительства премьер-министра Александра де Кроо после поражения на выборах. Об этом сообщает RTBF.

«Король принял отставку правительства Александра де Кроо, начинаются консультации», — сообщил телеканал.

Де Кроо объявил об отставке после того, как его партия «Открытые фламандские либералы и демократы» потерпела поражение на выборах в национальный парламент. Он продолжит исполнять обязанности премьер-министра до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство.

На выборах победил умеренно правый «Новый фламандский альянс», который набрал 24 процента голосов. За ним следует «Фламандский интерес». Партия Де Кроо заняла шестое место.

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      Семен Александров
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