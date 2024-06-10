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01:33, 10 июня 2024Мир

Премьер Бельгии объявил об отставке после поражения своей партии на выборах

Премьер Бельгии Де Кроо анонсировал отставку после поражения партии на выборах

Фото: Johanna Geron / Reuters

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо объявил об отставке после того, как его партия «Открытые фламандские либералы и демократы» потерпела поражение на выборах в национальный парламент. Об этом сообщила газета Politico.

«Для нас это был особенно трудный вечер, мы проиграли», — заявил он. Де Кроо добавил, что с 10 июня будет «уходящим в отставку». Он продолжит исполнять обязанности премьер-министра до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство.

Согласно данным экзитполов, на выборах лидирует умеренно правый «Новый фламандский альянс», который набрал 24 процента голосов. За ним следует «Фламандский интерес». Партия Де Кроо заняла шестое место. По его словам, это не тот результат, которого он ожидал. «Либералы сильны, мы вернемся», — сообщил премьер.

Ранее Де Кроо заявил, что Бельгия заподозрила Россию в намерении вмешаться в предстоящие выборы в Европейский парламент, и ее попытки в данный момент расследуются. Он отметил, что вмешательство в выборы производится с намерением «ослабить демократию в ЕС и ослабить поддержку Украины».

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      Маргарита Пименова
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