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16:28, 12 апреля 2024Мир

Бельгия заподозрила Россию в попытках вмешаться в общеевропейские выборы

Премьер Бельгии Де Кроо: расследуются попытки России вмешаться в выборы ЕС
Александр Де Кро

Александр Де Кро. Фото: Johanna Geron / Reuters

Бельгия заподозрила Россию в намерении вмешаться в предстоящие выборы в Европейский парламент, и ее попытки в данный момент расследуются. Об этом сообщил премьер-министр Бельгии Де Кроо, его слова передает агентство Bloomberg.

«Наш федеральный прокурор начал расследование, основанное на рассекреченном докладе, который представили наши спецслужбы. Наши судебные органы подтвердили, что это вмешательство подлежит судебному преследованию», — заявил политик.

Де Кроо отметил, что вмешательство в выборы производится с намерением «ослабить демократию в ЕС и ослабить поддержку Украины, что является одной из целей России».

В связи с этим премьер Бельгии призвал «оставаться очень бдительными по отношению к любым будущим выборам и, безусловно, к европейским выборам, которые состоятся в начале июня».

Ранее председателя движения «Другая Украина» Виктора Медведчука обвинили в том, что он якобы занимался подкупом европейских законодателей в рамках «российской операции по оказанию влияния» в преддверии выборов в Европарламент, которые пройдут с 6 по 9 июня 2024 года.

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      Елизавета Мытарева
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